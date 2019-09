SPD setzt Gespräche für mögliche Regierungskoalition fort

Die Suche nach einem stabilen Partner geht weiter: Die SPD in Brandenburg lädt drei Parteien zu weiteren Sondierungsgesprächen ein. Noch ist offen, welches Bündnis zum Zug kommt.

Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger SPD führt in dieser Woche neue Sondierungsgespräche auf dem Weg zu einer künftigen Dreier-Koalition nach der Landtagswahl. «Wir sondieren weiter, Mittwoch und Donnerstag», sagte Parteisprecherin Katrin Molkentin am Montag. Der SPD-Landesvorsitzende Dietmar Woidke werde wieder dabei sein. Der Regierungschef hatte wegen eines Trauerfalls in seiner Familie zunächst nicht an den Sondierungen teilgenommen. Sein Vater war am vergangenen Mittwoch gestorben. Am Montag nahm Woidke nach Angaben von Regierungssprecher Florian Engels die Amtsgeschäfte in der Staatskanzlei wieder auf.