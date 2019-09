Deutliche Abkühlung: Vereinzelt Unwettergefahr

Der Hochsommer in Berlin und Brandenburg neigt sich dem Ende zu. Für die kommende Woche erwartet der Wetterdienst Höchsttemperaturen bis 26 Grad.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem voraussichtlich letzten Sommerwochenende in Berlin und Brandenburg mit Temperaturen über 30 Grad erwarten Meteorologen für die kommende Woche eine deutliche Abkühlung. Wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte, soll es am Montag bei Höchstwerten um 21 Grad überwiegend trocken bleiben. Für Dienstag und Mittwoch werden Höchstwerte zwischen 20 und 26 Grad erwartet. Eine neue Hitzewelle sei nicht in Sicht, hieß es.