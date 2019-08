Muss der Tagebau Jänschwalde am Sonntag die Arbeit stoppen?

Der Tagebau Jänschwalde ist seit Jahren im Visier der Umweltschützer. Sie kletterten auf Schaufeln, besetzten Bagger und demonstrierten für eine Schließung. Nun könnte eine Gerichtsentscheidung den Weiterbetrieb stoppen - zumindest vorläufig.

Berlin/Cottbus (dpa) - Der Braunkohle-Tagebau Jänschwalde muss möglicherweise am 1. September die Arbeit vorläufig einstellen. Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg (OVG) ist ein Stopp rechtmäßig, wenn der Betreiber bis Ende August keine Umweltverträglichkeitsprüfung einreicht. Das OVG hat damit am Donnerstag einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Cottbus bestätigt. Allerdings will der Betreiber eine Fristverlängerung für die vom Gericht verlangte Umweltverträglichkeitsprüfung erwirken. Das Verwaltungsgericht in Cottbus will nach eigenen Angaben darüber zeitnah entscheiden.