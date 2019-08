Umfrage: Sachsens CDU legt vor der Landtagswahl zu

Am Sonntag wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Umfragen sehen die sächsische CDU vorne. Doch eine Regierung mit der SPD allein scheint unwahrscheinlich.

Dresden (dpa/sn) - Unmittelbar vor der Landtagswahl in Sachsen hat die CDU ihren Vorsprung vor der AfD leicht ausgebaut. Das zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey für «Spiegel Online».

Am Sonntag wird in Sachsen und Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Nach der Civey-Umfrage klettert die brandenburgische SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke von 18 auf 20 Prozent und zieht im Vergleich zur Auswertung von vor zwei Wochen mit der AfD gleich. Wenn die jüngsten Umfragen zutreffen, hätte die rot-rote Koalition in Potsdam jedoch keine Chance.