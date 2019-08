Jagdverband: Wolfsrisse online melden

Tierhalter und Jagdpächter können ab sofort in Brandenburg Wolfsrisse online melden. Das Projekt laufe gemeinsam mit dem Forum Natur, teilte der Landesjagdverband am Mittwoch mit. Damit solle es gelingen, möglichst alle Wolfsrisse zu erfassen. Es gehe um verstärkte Aufmerksamkeit für die Vorfälle.

Permanent steigende Zahlen von Vorfällen bedrohten die wirtschaftliche Existenz von Bauern und Tierhaltern in der Weidewirtschaft, so der Jagdverband. Menschen im ländlichen Raum würden zunehmend verunsichert. Landesjagdverband fordere in seiner Initiative «Wolf bleibt Wolf» die Lebensgrundlage der Menschen des ländlichen Raums besser zu schützen. Nach den Angaben wurden bislang landesweit 551 Schadensfälle an Nutztieren registriert. Die Dunkelziffer sei jedoch deutlich höher, hieß es.