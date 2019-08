Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Waldbrände in Brandenburg gelöscht

An gleich drei Stellen brannte es am Montag in Brandenburgs Wäldern. Auch der ehemalige Truppenübungsplatz in Jüterbog war erneut betroffen.

© dpa

Jüterbog/Lehnin (dpa/bb) - In Brandenburg haben erneut mehrere Hektar Waldfläche gebrannt - betroffen waren die ehemaligen Truppenübungsplätze in Lehnin und Jüterbog, sowie ein Areal in Baruth. Alle Brände konnten laut Feuerwehr mittlerweile gelöscht werden. Der Waldbrand bei Lehnin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) war am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr ausgebrochen, konnte aber schon am Abend gelöscht werden, wie der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel sagte.

Unmittelbar nach dem Alarm in Lehnin wurde auch ein Feuer in Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming), östlich des Keilbergs, gemeldet. Hier standen am Montagnachmittag zunächst drei Hektar Kiefernwald in Flammen. Das Feuer habe sich dann auf etwa vier Hektar ausgebreitet, hieß es vom Lagedienst der Brandenburger Polizei am Montag.

Weil der Boden auf dem Gelände mit Munition belastet ist, kamen die Feuerwehrleute nicht direkt an den Brand heran. Es seien Feuerwehren aus Jüterbog und Niedergörsdorf mit insgesamt elf Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Auch ein Löschhubschrauber unterstützte die Rettungskräfte aus der Luft. Bereits am Abend war der Brand dort unter Kontrolle und es waren nur noch Glutnester übrig. Die Nachkontrollen liefen am Dienstagmorgen, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle Brandenburg sagte. Laut Polizei wurden vor Ort bislang keine Hinweise auf mögliche Verursacher des Feuers gefunden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten aber an.

Der Einsatz in Baruth konnte ebenfalls am Montagabend beendet werden. Hier standen nur rund 500 Quadratmeter Waldfläche in Flammen, hieß es von der Regionalleitstelle Brandenburg.

Zuletzt brannte es im Juni auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog auf einer Fläche von 744 Hektar. Mehr als 350 Mal hat es bislang in diesem Jahr in Brandenburgs Wäldern gebrannt. Am Dienstag wurde vom Umweltministerium in Potsdam für das Havelland und die Prignitz die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 ausgerufen. In vier Landkreisen herrschte demnach die zweithöchste Stufe 4, für die restlichen acht Regionen gelten die mittlere Stufen 3 sowie 2 mit einer geringen Gefahr.