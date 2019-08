Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Fünfter Lotto-Millionär des Jahres in Brandenburg

Bereits der fünfte Brandenburger hat in diesem Jahr eine Millionensumme beim Lotto gewonnen. Der Glückspilz sicherte sich rund 1,18 Millionen Euro im Spiel 77, wie die Lotto-GmbH Brandenburg am Montag mitteilte. Er sei der einzige Spieler in ganz Deutschland, der alle korrekten Endziffern hatte. Bereits im März gewann eine Spielerin aus der Prignitz rund 7,48 Millionen Euro bei der Zusatzlotterie Spiel 77. Fünf Millionäre in nur acht Monaten hat es den Angaben der Lotto-GmbH in Brandenburg zuletzt 1999 gegeben.

