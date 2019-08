Lausitzring als passende Strecke für DTM-Jubiläum

Der Lausitzring ist im Wandel begriffen. Aus der Renn- und Teststrecke ist eine Test- und Rennstrecke geworden, die dem Kurs die Zukunft sichert.

Klettwitz (dpa) – Trotz aller Spannung auf die beiden Läufe des Tourenwagen-Masters am Lausitzring spielt auch das insgesamt 500. Rennen der DTM bei den Fahrern eine Rolle. «Es ist schön, als Fahrer bei diesem Meilenstein dabei zu sein», sagte Audi-Pilot Mike Rockenfeller nach dem ersten freien Training am Freitag auf dem Lausitzring. Das 500. Rennen in der seit 1984 ausgetragenen Serie findet am Sonntag statt, zuvor wird am Samstag bereits der 13. Saisonlauf ebenfalls auf dem Lausitzring (jeweils 13.30 Uhr/Sat 1) gestartet.