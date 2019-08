Grüne bereiten sich auf Regierungsbeteiligung vor

In Brandenburg sind die Grünen wie im Bundestrend auf einem Höhenflug und wollen nach der Landtagswahl in die Landesregierung. Den möglichen Koalitionspartnern legen die Spitzenkandidaten schon einmal ihre Pläne vor.

Potsdam (dpa/bb) - Zehn Tage vor der Landtagswahl bereiten sich die Brandenburger Grünen bereits auf eine Regierungsbeteiligung vor. «Alle Umfragen sagen, dass es nur ein Dreierbündnis geben kann», sagte Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher am Donnerstag in Potsdam. «Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Grüne dabei sein werden, ist sehr hoch.» Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien würden bereits vorbereitet, sagte Nonnemacher. «Wir sehen, dass wir auf eine komplizierte Regierungsbildung zusteuern und sind zu Verhandlungen mit allen demokratischen Parteien bereit - aber nicht mit der AfD.»

In der Frage, ob die Grünen eher eine Koalition mit der CDU oder mit der SPD bevorzugten, wollten sich beide Spitzenkandidaten nicht festlegen. «Wir wollen aber eine neue Kultur des Regierens auf Augenhöhe - die Zeiten, in der die SPD die Regierung als Erbhof betrachtet hat, sind vorbei», betonte Nonnemacher. Mit der SPD werde es schwierig bei der Energiepolitik und in der Landwirtschaft. «Die CDU hat sich in der Verkehrspolitik sehr auf uns zu bewegt», lobte sie hingegen.