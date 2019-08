Italienisches Flair bei Schlössernacht: Proteste am Samstag

Gute Stimmung bei der Potsdamer Schlössernacht. Mit Musik, Kunst und Lichtinstallationen lockt sie Tausende Besucher nach Sanssouci. Die Mitarbeiter der Schlösser gehen indes für mehr Geld auf die Straße.

Die Veranstalter zogen abschließend eine positive Bilanz. Der Samstagabend sei ausverkauft gewesen, am Freitag seien mehr Besucher gekommen als im vergangenen Jahr, teilten die Kultur im Park GmbH und die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Sonntag mit. An beiden Tagen kamen knapp 36 000 Besucher. Damit hat sich aus Sicht der Veranstalter das Konzept, die Schlössernacht an zwei Abenden zu veranstalten, bereits etabliert. Im vergangenen Jahr hatten 35 000 Menschen die Schlössernacht besucht. In den Jahren zuvor waren die Besucherzahlen immer weiter zurückgegangen.