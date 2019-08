Potsdam ruft Klimanotstand aus: OB soll Aktionsplan prüfen

Nun gehört auch die brandenburgische Landeshauptstadt zu den bislang Dutzenden Städten in Deutschland, die mehr für Klimaschutz tun wollen. Zunächst geht es allerdings nur darum, dass der OB zahlreiche Forderungen prüft.

Potsdam (dpa/bb) - Mit Potsdam hat eine weitere Stadt in Deutschland den Klimanotstand für mehr Umweltschutz ausgerufen - sie ist die erste in Brandenburg. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte am Mittwoch mehrheitlich für die Ausrufung. Damit votierte sie auch dafür, dass Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) unter anderem Möglichkeiten für mehr Radverkehr, mehr Personal für einen stärkeren Baum- und Grünschutz sowie eine klimaneutrale Energieversorgung für Neubauten prüfen soll. Einen entsprechenden Antrag hatten die Fraktionen von SPD, Grünen, Linken und Die Andere eingebracht. Rot-Grün-Rot hat gerade erst eine Kooperation im Rathaus vereinbart.

Mehrere Städte in Deutschland haben vorher schon einen Klimanotstand ausgerufen und Umweltschutzmaßnahmen angeschoben. Zu den Forderungen in Potsdam zählt auch, eine Verkehrswende in der Stadt einzuleiten, indem der OB mit der Landesregierung spricht, um etwa ein 365-Euro-Jahresticket oder höhere Nahverkehrszuschüsse an die Gemeinden zu erreichen.