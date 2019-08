Landtag fordert Klarheit über Eröffnung des Flughafens BER

Der Brandenburger Landtag fordert Aufklärung darüber, ob der künftige Hauptstadtflughafen BER im Oktober 2020 eröffnet werden kann. Nach der Aufsichtsratssitzung am Montag kommt dazu heute der Flughafen-Sonderausschuss des Landtags zusammen. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup und Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider sollen den Landtagsabgeordneten über den Fortschritt auf der Pannenbaustelle berichten.

Am vergangenen Donnerstag hatte der Tüv mit Tests begonnen, bei denen geprüft wird, ob sämtliche technische Anlagen auch im Zusammenspiel funktionieren. Dazu gehören etwa die Brandmeldeanlagen oder die Sicherheitsstromversorgung. «Der Tüv war mit den ersten zweieinhalb Prüftagen zufrieden», hatte Lütke Daldrup nach der Aufsichtsratssitzung am Montag erklärt. Und Bretschneider ergänzte: «Der Aufsichtsrat geht in Gänze davon aus, dass wir das letzte Ziel, Oktober 2020, halten.»