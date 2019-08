Kennzeichenerfassung: Politiker will vor Verfassungsgericht

Im juristischen Streit um die Erfassung von Autokennzeichen auf Autobahnen will ein Mitglied der Piratenpartei nun das Landesverfassungsgericht einschalten. Der vom Amts- und Landgericht Frankfurt (Oder) abgewiesene Kläger habe Beschwerde gegen die Gerichtsentscheidungen eingelegt, teilte die Brandenburger Piratenpartei am Montag mit. Die Dokumente seien noch nicht eingegangen, hieß es zunächst vom Verfassungsgericht.

Der Antragsteller befürchtet durch die massenhafte Speicherung von Kennzeichen vorbeifahrender Autos einen ständigen Beobachtungsdruck durch die Polizei. «Ich sehe in der verdachtslosen Vorratsspeicherung aller Sichtungen meines Kfz-Kennzeichens einen unverhältnismäßigen Eingriff in mein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung», schrieb er in der von der Piratenpartei veröffentlichten Verfassungsbeschwerde.