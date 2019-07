Klöckner: Fördermittel für Aufforstungen zügiger verteilen

Borkenkäfer, Trockenheit und Waldbrände: Für die Wälder ist das eine immense Belastungsprobe. Jetzt muss aufgeforstet werden. Treuenbrietzen ist ein Freilandlabor. Zufällig brachte Bundesministerin Klöckner kräftigen Regen beim Besuch mit.

Treuenbrietzen (dpa/bb) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat an die Länder appelliert, Fördermittel des Bundes an Waldbesitzer zur Wiederaufforstung zügig weiter zugeben. «Das klappt in einigen Ländern besser, in anderen noch nicht», sagte Klöcker am Mittwoch bei einem Besuch in Treuenbrietzen (Kreis Potsdam-Mittelmark). Sie kündigte an, dass in Kürze Vertreter der Landesministerien informiert werden, wie bereitgestellte Gelder schnell an die Empfänger gelangen.