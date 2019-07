Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Turbine feiert Saisoneröffnung mit Testspiel gegen Prag

Mit einem Testspiel gegen Sparta Prag starten die Fußball-Frauen von Turbine Potsdam in die neue Saison. Die Partie am 10. August (14.00 Uhr) im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion ist zugleich die offizielle Saisoneröffnung für die Fans. Es wird eine Vorstellung des neu formierten Bundesliga-Teams geben und eine Autogrammstunde, kündigte der Verein an. Das erste Ligaspiel bestreiten die Brandenburgerinnen, die in der vergangenen Spielzeit Platz drei belegten, am 16. August beim 1. FFC Frankfurt.