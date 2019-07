Naturschützer geben Widerstand gegen A14-Elbquerung auf

Im langen Ringen zwischen Naturschützern und den Planern der Autobahn 14 haben sich beide Seiten für einen weiteren Abschnitt auf einen Kompromiss geeinigt - für die Elbquerung bei Wittenberge. Doch gebaut werden kann die Brücke deshalb noch lange nicht.

Wittenberge/Magdeburg (dpa) - Im Streit um den Weiterbau der Autobahn 14 haben Naturschützer in Brandenburg ihren Widerstand gegen ein Trassenstück über die Elbe aufgegeben. Der dortige BUND-Verband einigte sich mit der Landesregierung auf einen Vergleich, wie ein Potsdamer Regierungssprecher sagte. Der Kompromiss soll am Dienstag vom Kabinett abgesegnet werden.

Bei der Einigung geht es konkret um eine Autobahnbrücke über die Elbe bei Wittenberge an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Am Sonntag will sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor Ort über die geplanten Maßnahmen informieren.