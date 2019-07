Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Auftakt für Linken-Wahlkampftour

Die Brandenburger Linken starten heute in Neuruppin ihre Wahlkampftour. Die Spitzenkandidaten Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter wollen in den kommenden Wochen in zehn Städten landesweit mit Wählern in Kontakt kommen. Bei ihrer Tour unter dem Motto «Ums Ganze» bauen sie dabei etwa auch ein Wohnzimmer auf. In Neuruppin besuchen sie unter anderem ein Jugendwohnprojekt.

Die Linken regieren seit 2009 in einer rot-roten Landesregierung mit der SPD. Nach einer jüngsten Umfrage würde sie auf knapp 17 Prozent der Stimmen kommen. Bei der letzten Landtagswahl erreichten sie 18,6 Prozent der Stimmen. Die AfD ist aktuell die stärkste Partei im Land mit 21,3 Prozent.