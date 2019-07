Wahlausschuss weist Beschwerde von AfD-Kandidat zurück

Das Zulassungsverfahren für die Landtagswahl in Brandenburg ist abgeschlossen. Und für die AfD hat das eine unangenehme Folge.

Potsdam (dpa/bb) - Die AfD kann im Wahlkreis 38 (Oberspreewald-Lausitz 1) im Süden Brandenburgs keinen Direktkandidaten zur Landtagswahl am 1. September aufstellen. Der Landeswahlausschuss Brandenburg wies am Mittwoch in Potsdam einstimmig mit acht Stimmen die Beschwerde des AfD-Kandidaten Silvio Wolf zurück. Landeswahlleiter Bruno Küpper begründete die Entscheidung damit, dass zwei Unterschriften fehlten und die eingereichten Unterlagen deshalb nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprachen. Im gleichen Wahlkreis tritt auch der Spitzenkandidat der CDU, Landeschef Ingo Senftleben, zur Wahl an.