Neue Hitzewelle kommt: Waldbrandgefahr steigt

Nach der Abkühlung durch schwere Gewitter mit Regengüssen am Wochenende warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder vor einer steigenden Waldbrandgefahr in Brandenburg. Während am Montag in allen Landkreisen nur eine geringe Waldbrandgefahr herrschte, werde dieser Index bis zum Freitag im ganzen Land auf die Stufen vier (hoch) und fünf (sehr hoch) steigen, sagte eine Meteorologin am Montag. Die Höchsttemperaturen sollen von 32 Grad am Dienstag bis zu 37 Grad am Freitag steigen. «Dabei wird es nur wenig Wind zur Abkühlung geben», so die Meteorologin.

Durch die anhaltende Trockenheit bleibt auch die Wassersituation insbesondere im Süden des Landes angespannt. Weiterhin herrsche in den Flüssen Spree und Schwarze Elster extremes Niedrigwasser, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums. Die Schleusen Leibsch (in den Dahme-Umflutkanal), Krausnicker Strom und Groß Wasserburg im Spreewald bleiben für den Bootsverkehr geschlossen. Zudem gilt in zahlreichen Landkreisen ein Entnahme-Verbot für Wasser.