«Ein Brandenburg»: SPD setzt im Wahlkampf auf Zusammenhalt

Die Brandenburger SPD will im Landtagswahlkampf unter anderem mit den Themen besserer Nahverkehr, beitragsfreie Kitas, Ausbau der Digitalisierung und der Forderung nach einem Mindestlohn von 13 Euro punkten. Trotz derzeit schwacher Umfragewerte zeigte sich Landeschef und Ministerpräsident Dietmar Woidke bei der Vorstellung der SPD-Wahlkampagne am Freitag zuversichtlich, dass er mit seiner Partei als stärkste Kraft auch die nächste Landesregierung anführen werde. Die Regierungspartei setze mit dem Wahlkampfmotto «Ein Brandenburg» insbesondere auf das Thema «Zusammenhalt», den die SPD im Land erhalten wolle, sagte Woidke.

«Die Umfragen sind beeinflusst von den Entwicklungen auf Bundesebene», meinte der Landeschef. Er setzt auch auf seinen Amtsbonus. «Wenn sich in Umfragen fast jeder zweite Brandenburger Dietmar Woidke als nächsten Ministerpräsidenten wünscht, können wir nicht so viel falsch gemacht haben.» In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die «Bild»-Zeitung lag die SPD bei der Sonntagsfrage zuletzt gleichauf mit der AfD bei 19 Prozent.