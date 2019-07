Rückmeldegebühren: Landesregierung verweigert Rückzahlung

Seit zwei Jahren tobt in Brandenburg ein juristischer Streit um Rückmeldegebühren von ehemaligen Studenten, die das Bundesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt hat. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Potsdam bringt noch keine Klärung.

Potsdam (dpa/bb) - Im juristischen Streit um die Rückzahlung verfassungswidriger Rückmeldegebühren an Hochschulen will das Brandenburger Wissenschaftsministerium in die nächste Instanz. «Wir bleiben bei unserer Auffassung, dass die Ansprüche von Studenten auf Rückzahlung spätestens seit Januar 2013 verjährt sind», sagte Ministeriumssprecher Stephan Breiding am Dienstag auf Anfrage. Dagegen hatte das Verwaltungsgericht Potsdam im März in einem Musterfall entschieden, dass die Uni Potsdam einer Studentin die Gebühren in Höhe von knapp 800 Euro zurückzahlen muss. Dagegen hatte die Uni Potsdam vergangene Woche Berufung eingelegt.