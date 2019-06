Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Netzhoppers binden Jan Jalowietzki für weitere Saison

Jan Jalowietzki wird auch in der neuen Saison für die Netzhoppers in der Volleyball-Bundesliga spielen. Der Brandenburger Verein verlängerte den Kontrakt mit dem 23 Jahre alten Außenangreifer bis 2020. Das teilte die NetzhoppersSolWoKönigspark KW am Mittwoch mit. Der bei den Youngstars Friedrichshafen ausgebildete Jalowietzki war über die Stationen GSVE Delitzsch und SV Fellbach im Sommer 2018 nach Königs Wusterhausen gekommen.

«Jan hat Ehrgeiz und man kann sich auf ihn verlassen. Wird er gebraucht, ist er da», sagte Netzhoppers-Coach Mirko Culic. Mit Dirk Westphal, Kamil Ratajczak, Luke Herr, Casey Schouten, Maximilian Auste, Arran Chambers und nun Jalowietzki steht das Gerüst der Mannschaft für die neue Saison.