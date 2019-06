Waldbrand in Lieberoser Heide: Feuerwehrleute sind erschöpft

Seit Tagen brennt es in der Lieberoser Heide - 100 Hektar Fläche sind betroffen. Noch können die Feuerwehrleute den Waldbrand unter Kontrolle halten. Die Hitze fordert von den Einsatzkräften alles.

Lieberose (dpa/bb) - Das Feuer in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) brennt weiter auf 100 Hektar Fläche. Bei großer Hitze kämpften die Einsatzkräfte auch am Mittwoch weiter gegen eine Ausdehnung des Waldbrandes. «Man muss das Feuer permanent beobachten, weil es sich dynamisch entwickelt», sagte Wehrführer Michael Mummert von der Feuerwehr in Bagenz (Spree-Neiße). Der 45-Jährige fuhr eines der Tanklöschfahrzeuge. «Den ganzen Tag in der Gluthitze - wir waren alle sehr erschöpft», sagte der Feuerwehrmann nach seinem Einsatz.

Wie am Dienstag halfen zwei Löschhubschrauber der Bundespolizei den Feuerwehrleuten am Boden in der Lieberoser Heide. «Die Hubschrauber können in Ecken löschen, wo wir am Boden nicht hinkommen», erklärte Wehrführer Mummert. Allerdings reichten die Wassertanks nicht aus, schätzte er ein. Der Löscherfolg sei insgesamt zu gering. Besser wäre seiner Ansicht nach der Einsatz von Bundeswehrhubschraubern mit Wassertanks von 5000 Litern.