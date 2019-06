Kindermörder: Sicherungsverwahrung für Silvio S. beantragt

Für den Mord an den beiden Jungen Elias und Mohamed ist Silvio S. bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Im Revisionsprozess geht es darum, ob für den 36-Jährigen die Sicherungsverwahrung angeordnet werden muss.

Potsdam (dpa/bb) - Für den Mörder der Jungen Elias (6) und Mohamed (4) hat die Staatsanwaltschaft Potsdam Sicherheitsverwahrung beantragt. Der Angeklagte Silvio S. habe eine intensive Neigung zu Rechtsbrüchen und zu sexueller Gewalt, sagte Staatsanwalt Peter Petersen am Freitag in seinem Plädoyer im Potsdamer Landgericht. Die Nebenklage-Vertreter schlossen sich dem Staatsanwalt an. Die Verteidigung des 36-Jährigen plädierte dafür, die Sicherungsverwahrung nicht zu verhängen. Am kommenden Freitag (13.00 Uhr) soll ein Urteil ergehen.