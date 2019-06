Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

CDU-Generalsekretär gegen jede Zusammenarbeit mit AfD

Wenige Monate vor der Landtagswahl in Brandenburg hat der Generalsekretär der Brandenburger CDU, Steeven Bretz, noch einmal deutlich eine Koalition mit der AfD abgelehnt. «Ich schließe jede Zusammenarbeit mit der AfD aus», sagte er während einer Vorstellung der CDU-Wahlkampfzentrale am Donnerstag in Potsdam. Damit spreche er für die gesamte Brandenburger CDU. «Wer will, dass die AfD stärker wird, der muss genau diese Diskussion führen», sagte Bretz weiter.

© dpa

Sachsen-Anhalts stellvertretender CDU-Landtagsfraktionschef, Ulrich Thomas, hatte am Donnerstag eine neue Debatte über den Umgang seiner Partei mit der AfD ausgelöst. «Wir sollten eine Koalition jedenfalls nicht ausschließen», sagte Thomas der «Mitteldeutschen Zeitung» (Donnerstag). «Stand jetzt ist sie nicht möglich - wir wissen aber nicht, wie die Lage in zwei oder fünf Jahren ist.»

Der Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz rechnet mit einem offeneren Umgang der CDU mit seiner Partei. «Ich bin zuversichtlich: Der Ton der CDU wird sich ändern», sagte Kalbitz, der auch Beisitzer im AfD-Bundesvorstand ist, auf Anfrage.