Start in die großen Ferien: Erste Reisewelle rollt

Als erste Bundesländer in Deutschland sind Berlin und Brandenburg in die Sommerferien gestartet - Hunderttausende Schüler haben nun frei bis Anfang August. Mit dem letzten Schultag am Mittwoch ging es für manche Familien gleich in den Urlaub: Vom Nachmittag an füllten sich laut Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) die Straßen, vor allem in Richtung Norden. «Es ist voll, aber noch im Rahmen», sagte ein Sprecher.

© dpa

Eine zweite Reisewelle auf den Straßen erwartet die VIZ am Freitagnachmittag - mit «umfangreichen Staus auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen». Wartezeiten drohten auch auf mehreren Brandenburger Autobahnen.

Der ADAC prognostizierte bis Sonntag volle Autobahnen auch außerhalb Berlins und Brandenburgs: In mehreren Bundesländern stehe wegen Fronleichnam am Donnerstag ein langes Wochenende bevor, zudem endeten die Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg, hieß es.

Für Urlauber, die ab Schönefeld reisen, ist zu beachten: Noch bis 5. Juli ist der Flughafen wegen Bauarbeiten nicht per S-Bahn erreichbar. Alternativ fahren Busse. Diese steckten am Mittwochmorgen prompt im Stau, wie die S-Bahn twitterte. Zu den Hauptverkehrszeiten müssten Fahrgäste mehr Zeit einplanen oder wenn möglich Regionalzüge zum Flughafen nutzen, sagte ein S-Bahn-Sprecher.