Prozess Cottbuserin: BKA-Gutachter als Zeuge vor Gericht

Im Prozess um einen jungem Mann, der eine Rentnerin ermordet haben soll, sollen Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes (BKA) die Arbeit der Kriminaltechniker am Tatort bewerten. Die Beamten sollen als Gutachter gehört werden, sagte Gerichtssprecher Frank Merker auf Nachfrage. Aus Sicht des Verteidigers des Angeklagten war die Arbeit der Ermittler fehlerhaft. «Ich habe ganz erhebliche Zweifel an der Sorgfältigkeit der Arbeit», sagte Anwalt Christian Nordhausen der dpa. Zunächst hatte die «Lausitzer Rundschau» (Dienstag) berichtet.

Der junge Mann soll die Rentnerin im Dezember 2016 in ihrer Wohnung ermordet haben, um danach Geld und wertvolle Gegenstände zu rauben. Die Leiche der 82-Jährigen wurde in ihrer Wohnung entdeckt und. Im März wurde der Angeklagte festgenommen. Seitdem befindet er sich in U-Haft. Seit Oktober 2017 läuft der Prozess.