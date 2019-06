Nationalpark Unteres Odertal wird zum Forschungsschwerpunkt

Zum einen geht es um die Auswirkungen landwirtschaftlicher Flächennutzung auf die Artenvielfalt in Schutzgebieten. Neben dem Nationalpark ist in Brandenburg auch das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin beteiligt. Mit Hilfe von Fallen, Horchboxen und Drohnenaufnahmen wird bei dem Projekt unter Leitung des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander Koenig in Bonn bis Februar 2022 der Bestand von Insekten, Fledermäusen und Vögeln sowie Veränderungen der Vegetation dokumentiert.