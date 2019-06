Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Worrack verzichtet nach Sturzpech auf Meisterschaft

Die dreimalige deutsche Zeitfahr-Meisterin Trixi Worrack schließt nach anhaltendem Sturzpech eine Teilnahme an den deutschen Zeitfahr-Meisterschaften am 28. Juni in Spremberg aus. Die Cottbuserin wurde am Mittwoch bei der 6. OVO Energy Women's Tour in Großbritannien in einen Massensturz verwickelt und musste im Gesicht genäht werden. «Ich muss mich jetzt erstmal körperlich und mental erholen und werde die Meisterschaften nicht fahren», sagte die 37-Jährige am Donnerstag.

Für Worrack, die seit Jahresbeginn für das US-Team Trek-Segafredo startet, war es bereits der dritte schwere Sturz in diesem Jahr. Im Februar zog sich die fünfmalige Weltmeisterin im Mannschaftszeitfahren bei einem Sturz einen Schlüsselbeinbruch zu. Bei der Thüringen-Rundfahrt Anfang Juni musste Worrack nach einem weiteren Sturz mit einem gebrochenen Finger aufgeben.

Im Jahr 2016 musste Worrack nach einem Sturz bei der Trofeo Binda in Italien sogar eine Niere entfernt werden. Knapp drei Monate später bestritt sie wieder einen Wettkampf und qualifizierte sich zum vierten Mal für die Olympischen Spiele.