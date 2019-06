Waldbrandgefahr weiter sehr hoch

In Brandenburg ist die Waldbrandgefahr auch am Mittwoch wieder sehr hoch.

In 13 von 14 Landkreisen gilt die höchste Gefahrenstufe 5, wie das Umweltministerium auf seiner Internetseite mitteilte. Das Wetter bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vorerst weiter heiß und trocken. Am Mittwoch (05. Juni 2019) sollten die Temperaturen demnach auf bis zu 36 Grad steigen. Erst am Donnerstagmittag seien kräftige Schauer und Gewitter möglich.