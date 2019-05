Juso-Landeschefin: SPD hat bestimmte Themen verschlafen

Nach den Verlusten der SPD bei den Europa- und Kommunalwahlen in Brandenburg fordert der Parteinachwuchs, den Blick stärker auf Themen zu legen, die vor allem die Jugend interessiert. So könnten Jungwähler gewonnen werden.

Potsdam (dpa/bb) - Die Jungsozialisten (Jusos) in Brandenburg dringen nach den Verlusten bei den Europa- und Kommunalwahlen darauf, dass die SPD stärker Klimaschutz und Digitalisierung in den Blick nimmt. «Es war ein katastrophaler Wahlausgang gerade für Sachsen und Brandenburg mit der AfD als stärkster Kraft», sagte die Juso-Landesvorsitzende Annemarie Wolff der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. «Das Ergebnis zeigt ja ganz klar, dass wir bestimmte gesellschaftliche Themen einfach verschlafen haben, sei es eben der Klimaschutz mit den Fridays-for-Future-Demos oder gerade die Digitalisierung.» Das Video des Youtubers Rezo kurz vor den Europa- und Kommunalwahlen habe gezeigt, «dass wir da einfach nicht aktuell genug sind und nicht genug darauf reagieren können».

Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Die SPD erlitt bei der Europawahl in Brandenburg am vergangenen Sonntag große Verluste. Sie wurde nur noch drittstärkste Partei, die AfD landete vorn vor der CDU. Bei den Kommunalwahlen musste die SPD ebenfalls Einbußen hinnehmen, wurde aber zweitstärkste Kraft hinter der CDU. Die Brandenburger SPD will als Konsequenz aus den Wahlen unter anderem mehr Kontakt zu den Bürgern halten.