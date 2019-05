Amt gibt mit Auflagen grünes Licht für «Fusion»

Der Streit um das «Fusion»-Festival in Lärz ist vom Tisch. Es kann wie geplant Ende Juni stattfinden. Das Amt Röbel/Müritz genehmigte das überarbeitete Sicherheitskonzept des Veranstaltervereins. Es gibt Auflagen, aber keine Polizeiwache auf dem Gelände.

Beim Verein in Lärz löste die Nachricht Freude aus: «Nun können wir endlich richtig mit den Vorbereitungen beginnen», sagte Vereinschef Martin Eulenhaupt am Donnerstag. Auch der Lärzer Bürgermeister Hartmut Lehmann (CDU), der sich für die «Fusion» eingesetzt hatte, zeigte sich erfreut: «Gott sei Dank ist das jetzt vom Tisch, wir haben auch noch andere Dinge, die erledigt werden müssen.»

Als Begründung wurde unter anderem die Massenpanik mit 21 Toten bei der Love Parade in Duisburg und Prozesse gegen die genehmigenden Behörden angeführt. «Lärz ist aber nicht Duisburg und wir haben keinen Tunnel durch den sich Flüchtende im Brand- oder Ernstfall drängen müssten», sagte Bürgermeister Lehmann. Er erkenne aber an, dass die genehmigende Behörde letztlich rechtlich verantwortlich sei.

Besonders entzündet hatte sich der Streit an Forderungen der Polizei, die nach mehr als 20 Jahren erstmals eine eigene Wache auf der «Fusion» und «anlasslose Streifen» verlangte. Dies lehnte der Verein im Gegensatz zu anderen Festivals - wie dem «Airbeat 1» in Neustadt-Glewe mit ähnlich hoher Besucherzahl - strikt ab. Er verwies unter anderem auf frühere Aussagen der Polizei, die selbst die Friedlichkeit des Festivals immer wieder betont hatte. Der Verein will Beamten nun aber ungehindert Zugang gewähren. Außerdem soll eine Wache direkt am Festgelände stationiert werden.