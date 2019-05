Keine reine Fernbehandlung in Brandenburg

Sprechstunde über Video, Rezepte ohne Vor-Ort-Besuch einer Praxis: Der Deutsche Ärztetag hatte vor einem Jahr den Weg für die ausschließliche Fernbehandlung frei gemacht. Im Flächenland Brandenburg stockt die Umsetzung bislang.

Potsdam (dpa/bb) - Patienten in Brandenburg dürfen sich nach wie vor nicht ausschließlich über Internet und Telefon behandeln lassen. «Wir befürworten die Fernbehandlung», teilte die Landesärztekammer Brandenburg am Dienstag mit. Die ausschließliche Behandlung über Fernkommunikationsmittel gefährde jedoch Arzt und Patient.

Vor einem Jahr hatte der Deutsche Ärztetag das Fernbehandlungsverbot gekippt. Behandlungen über Internet und Telefon sollen demnach selbst dann möglich sein, wenn sich Arzt und Patient noch nie persönlich begegnet sind. Patienten können demnach Überweisungen, Bescheinigungen über Arbeitsunfähigkeit oder Rezepte ohne Besuch einer Praxis erhalten oder über eine Videoschaltung mit einem Arzt sprechen. Damit die Regelung in den einzelnen Ländern gilt, müssen die Landesärztekammern sie in ihre Berufsordnungen übernehmen. Dies haben mittlerweile fast alle Ärztekammern getan - nicht so in Brandenburg.