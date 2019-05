Streit um Sicherheit bei Festival erreicht Datenschützer

70 000 junge Leute fiebern dem «Fusion»-Festival Ende Juni in der Mecklenburgischen Seenplatte entgegen. Doch noch ist der Konflikt um den möglichen Polizeieinsatz auf dem Festivalgelände nicht gelöst. Und auch der Datenschützer muss sich mit dem Treffen befassen.

Schwerin (dpa/mv) - Der Streit um den Polizeieinsatz zum «Fusion»-Festival in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beschäftigt auch den Datenschutzbeauftragten Mecklenburg-Vorpommerns, Heinz Müller. In seiner Behörde seien Beschwerden dazu eingegangen, sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Nähere Angaben zu den Beschwerdeführern und zum Inhalt der Schreiben machte er aber nicht. Die Beschwerden würden geprüft und vor einer Entscheidung werde auch der beschuldigten Seite Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, betonte Müller.