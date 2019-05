Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Immer mehr Geflüchtete arbeiten oder machen Ausbildung

Immer mehr Geflüchtete in Brandenburg haben eine Arbeit oder machen eine Ausbildung. Im Oktober 2018 waren 4300 geflüchtete Menschen im Land sozialversicherungspflichtig beschäftigt, im Vorjahreszeitraum waren es 2700, wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag in Cottbus mitteilte. Das sei ein Zuwachs von 58 Prozent. Die Steigerungsrate ist damit nach Angaben der Agentur höher als im Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit lag der Zuwachs bei 46 Prozent.

Die größte Gruppe der Geflüchteten in Arbeit kam demnach aus Syrien (45 Prozent), gefolgt von Afghanistan (18 Prozent) und Iran (11 Prozent). Die meisten Menschen mit Fluchthintergrund arbeiteten demnach im Gastgewerbe, im Logistikbereich und bei Zeitarbeitsfirmen.

Auch die Zahl der Auszubildenden unter den Geflüchteten hat sich erhöht. Im September 2018 absolvierten 544 Menschen eine duale Ausbildung. Das waren 236 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Rund 150 Geflüchtete nehmen derzeit jeden Monat eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Land auf, wie der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg sagte. Das sei gut für das Land: «Brandenburg braucht gerade wegen der Demografie und den vielen offenen Arbeits- und Ausbildungsstellen Arbeitskräfte und jede Hand.»