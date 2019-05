Niederländisches Königspaar in Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima offiziell empfangen. Mit der Farbe ihres Kleides setzte sie gleich Akzente.

Schwerin/Rostock (dpa/mv) - Strahlend blauer Himmel, ein fröhliches «Wie geht's?» von Willem-Alexander zur Begrüßung auf dem roten Teppich und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in einem orangefarbenen Seidenkleid - der Auftakt des dreitägigen Besuchs des niederländischen Königspaars in Deutschland verlief am Montag in Schwerin nach Maß.