Berlin und Potsdam hissen Regenbogenflaggen gegen Homophobie

Zum weltweiten Aktionstag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie zeigen Politiker und Aktivisten auch in Berlin und Brandenburg Flagge.

Abgeordnete und Vertreter der Landesregierung hissten am Potsdamer Landtag die Regenbogenflagge. An der Solidaritätskundgebung am Freitagmittag nahmen 100 Menschen teil, sagte Landtagssprecher Mark Weber. Neben Staatssekretär Andreas Büttner (Linke) und der Vorsitzenden der Landtagsfraktion der Grünen, Ursula Nonnemacher, hielt auch Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) eine Rede.

In Berlin zog Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) die Regenbogenflagge vor der Senatsverwaltung für Justiz hoch. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), schnitt einen Regenbogenkuchen in seinem Arbeitszimmer an. Müller erklärte: «Unsere Stadt zeichnet aus, dass sie die Freiheit des Einzelnen mit dem Respekt vor dem Anderen verbindet. Mit dieser Haltung ist sie so zum Sehnsuchtsort vieler Menschen auf der ganzen Welt geworden.»