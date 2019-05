Mörder von Elias und Mohamed: Gericht will Zeugin anhören

Muss Silvio S. auch nach einer lebenslangen Haftstrafe im Gefängnis bleiben? Mit dieser Frage muss sich das Potsdamer Landgericht befassen. Eine Zeugin soll über wesentliche Details berichten.

Potsdam (dpa/bb) - Der Revisionsprozess gegen den Mörder von Elias (6) und Mohamed (4) wird sich weiter hinziehen. Das Landgericht Potsdam will vor einem Urteil noch eine weitere Zeugin hören, wie der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann am Freitag sagte. Mithilfe der Angaben der Kriminalkommissarin will das Gericht klären, ob Silvio S. bei seinen Taten einem pädophilen Hang nachging und nach Verbüßung seiner lebenslangen Haft in Sicherungsverwahrung muss. Ursprünglich sollte am kommenden Verhandlungstag (24. Mai) ein Urteil ergehen.