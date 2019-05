Männerleichen in Forst: Spur führt nach Montenegro zur Mafia

Zwei Männerleichen werden in einer Wohnung in der südbrandenburgischen Kleinstadt Forst entdeckt. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen. Hat die Mafia die Finger im Spiel?

Forst (Lausitz) (dpa/bb) - Bei den getöteten Männern im brandenburgischen Forst (Landkreis Spree-Neiße) soll es sich nach Angaben montenegrinischer Zeitungen um Mitglieder einer Mafia aus dem Balkanstaat handeln. Die brandenburgische Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich mit Verweis auf laufende Ermittlungen dazu am Mittwoch nicht. Der Fund der Männerleichen gehe auf eine Abrechnung unter Mafia-Mitgliedern zurück, schrieb die regierungskritische Zeitung «Vijesti». Hintergrund sei ein seit mehreren Jahren andauernder Streit in der Adria-Küstenstadt Kotor zwischen zwei Clans. Zuvor hatte unter anderem der «Tagesspiegel» berichtet.

Die beiden Männer sind laut «Vijesti» polizeibekannte Montenegriner. Zwei weitere Männer, ebenfalls aus Montenegro, sollen bei dem mutmaßlichen Angriff am Montag verletzt worden sein. Die Leichen waren am frühen Montagmorgen in einer Wohnung in der Brandenburger Kleinstadt entdeckt worden. Aufgrund der Situation, in der die beiden gefunden wurden, geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus.