Rot-Rot verteidigt Ministeriumsumzug

Nach der überraschenden Entscheidung des Brandenburger Kabinetts, das Wissenschaftsministerium nach Cottbus zu verlagern, schlagen die Wellen im politischen Potsdam hoch. Doch Regierungschef Woidke schweigt in der Landtagsdebatte.

Potsdam (dpa/bb) - In einer erregten Debatte im Landtag hat Finanzminister Christian Görke (Linke) den geplanten Umzug des Wissenschaftsministeriums bis zum Jahr 2023 nach Cottbus verteidigt. Anlass sei die Entscheidung des Bundes gewesen, den auch von Landesbehörden genutzten Standort der Bundespolizei in Potsdam als Hauptsitz mit 1800 Beamten auszubauen, sagte Görke am Mittwoch. Daher sei ein neues Konzept für die Behördenstandorte in der Landeshauptstadt notwendig geworden.

Die Redner der Opposition warfen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) einen «Schnellschuss» aus wahltaktischen Gründen und Missachtung der Mitarbeiter des Ministeriums und des Parlaments vor. Der CDU-Abgeordnete Steeven Bretz griff Woidke auf der Regierungsbank direkt an. «Wissen Sie, was ich an Ihnen befremdlich finde? Dass Sie in keiner dieser Situationen vor die Mitarbeiter getreten sind, sondern andere Vertreter dort hingeschickt haben, die die Suppe auslöffeln mussten», sagte Bretz. «Und dass Sie nicht mal das Stehvermögen und den Mumm haben, vor diesem Haus über diese Dinge zu sprechen als Regierungschef.» Woidke schwieg in der Debatte.