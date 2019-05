Sieben Jahre Haft nach Mordversuch mit Kleinbus

Mitten durch die Hecke prescht ein Mann mit seinem Kleinbus direkt ins Haus seiner Ex-Freundin. Nun wird er zu sieben Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt, allerdings nicht an seiner ehemaligen Freundin.

München (dpa) - Mit dem Kleinbus durch die Hecke, um den neuen Lebenspartner der Ex-Freundin zu töten - wegen versuchten Mordes muss ein 33-Jähriger für sieben Jahre ins Gefängnis. Der Mann habe den neuen Partner seiner Ex-Freundin aus Verärgerung über die Trennung töten wollen, begründete der Richter am Landgericht München II die Strafe am Freitag. Außerdem soll ihm sein Führerschein für mindestens vier Jahre entzogen werden. Die Verteidigung hat nun eine Woche Zeit, um Revision einzulegen und kündigte an, das Urteil sorgfältig zu prüfen.