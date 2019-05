Landesbauernpräsident: Brauchen neue Form der Tierhaltung

Immer mehr Verbraucher verlangen Produkte aus der Region. Doch davon gibt es meistens zu wenig. Was also tun?

Teltow (dpa/bb) - Wurst, Fleisch, Eier und Geflügel - Brandenburger Landwirten gelingt es immer noch nicht, Kunden im Land und in Berlin vollständig mit Agrarprodukten zu versorgen. «Wir brauchen da eine neue Nutztierhaltungsstrategie fürs Land», sagte der Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg, Henrik Wendorff, der Deutschen Presse-Agentur. Notwendig sei mehr Stabilität in der Tierhaltung, tagtäglich gäben jedoch Betriebe auf. «Die Situation ist für die Landwirte in diesem Bereich nicht zufriedenstellend.»