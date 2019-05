Ein Jahr im Amt: Frankfurts Oberbürgermeister zieht Bilanz

Deutliche Veränderungen hatte sich Frankfurts neuer Oberbürgermeister bei seinem Amtsantritt vorgenommen. Von sich reden machte er landesweit seitdem immer wieder. Noch liege aber viel Arbeit vor der Stadtverwaltung, sagt Wilke.

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Ob Rückkauf des Alten Kinos oder genehmigungsfähiger Doppelhaushalt, der den Einstieg in die Schuldentilgung ermöglicht: Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) hat nach einem Jahr eine überwiegend positive Bilanz seiner bisherigen Amtszeit gezogen. Am meisten freue ihn, dass es gelungen sei, einen neuen «Geist der Partnerschaft» zu etablieren - sowohl im Rathaus, als auch in der Stadtverordnetenversammlung, im Umgang mit der Landesregierung und den angrenzenden Landkreisen Märkisch-Oderland sowie Oder-Spree, sagte er am Mittwoch.