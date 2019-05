Brandenburg will mehr Hilfe für Schäfer vom Bund

Der Wolf ist mittlerweile heimisch in Brandenburg. Weidetierhalter sind in Sorge um ihre Schafe. Schutz kostet aber - nicht nur bei der Anschaffung.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburg will bei den Umweltministern der Länder für mehr Geld für Schäfer beim Schutz vor dem Wolf werben. Einen entsprechenden Vorschlag will das Land auf der ab Mittwoch tagenden Umweltministerkonferenz in Hamburg einbringen. Es gehe um die hundertprozentige Finanzierung des Unterhalts von Schutzeinrichtungen wie etwa Zäunen oder der Versorgung der Hütehunde, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums. Bislang wird in Brandenburg nur der Kauf der Hunde oder der Zäune gefördert. Seit Jahresanfang wurden in Brandenburg 74 Schafe gerissen. Im Vorjahr waren es insgesamt 235.