Baumblütenfest: Trotz negativer Ereignisse positive Bilanz

Beim Baumblütenfest in Werder zog es Besucher bei überwiegend freundlichem Wette vor allem zu den Obstplantagen. Doch auch negative Ereignisse überschatteten das Fest.

Werder (dpa/bb) - Das 140. Baumblütenfest in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) hat Zehntausende von Besuchern angezogen. Die erste Bilanz fällt positiv aus: «Wir hatten viele tolle Momente in diesem Jahr», sagte Werders Bürgermeisterin, Manuela Saß, kurz vor dem Abschluss am Sonntagnachmittag, «angefangen vom Baumblütenball mit über 400 Menschen über den Festumzug mit über 70 Gruppen und Vereinen bis zum Werder-Tag mit tollem Bühnenprogramm.» Besonders freue die CDU-Politikerin, dass die 140. Veranstaltung auf den vielen Obsthöfen, die viele Besucher anzogen, wieder zu ihre Ursprüngen zurückgefunden habe.