Linke: Ohne uns soll es keine Regierung geben

Einen dreistelligen Millionenbetrag bräuchte die Linke, um ihre Wahlversprechen umzusetzen. Es geht ihr um gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West, um die Anhebung des Mindestlohnes, aber auch um kostenlosen Nahverkehr für Schüler.

Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger Linke will sich vor der Landtagswahl am 1. September nicht auf ein bestimmtes Wahlziel festlegen. «Wir wollen das bestmögliche Ergebnis, besser als in den Umfragen», sagte Sebastian Walter, einer der beiden Spitzenkandidaten, am Donnerstag in Potsdam. «Ziel ist, dass es ohne uns keine Regierung im Land geben kann», betonte er.