AfD Brandenburg bestätigt Andreas Kalbitz als Landeschef

Andreas Kalbitz bleibt Landesvorsitzender der AfD in Brandenburg. Der 46-Jährige erhielt am Samstag beim Landesparteitag in Falkensee (Kreis Havelland) 160 von 218 gültigen Stimmen, das entspricht 73,4 Prozent. Sein Gegenkandidat, der Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter (33), kam auf 47 Stimmen, das sind 21,6 Prozent. Kalbitz wird dem rechtsnationalen Flügel in der AfD zugerechnet. Er wurde im April 2017 Nachfolger des jetzigen Parteichefs Alexander Gauland als Landesvorsitzender. Damals hatte Kalbitz 156 von 201 gültigen Stimmen bekommen, das entspricht 77,6 Prozent.

Kleinwächter monierte auch, dass Kalbitz im vergangenen Jahr an einer Kundgebung in Chemnitz teilgenommen hatte. Die AfD-Landesverbände Brandenburg, Sachsen und Thüringen sowie die islamfeindliche Pegida-Bewegung hatten nach der Tötung eines 35-Jährigen in Chemnitz zu einem «Trauermarsch» aufgerufen. Kleinwächter sagte: «Gegen die Beschlusslage der Bundespartei marschiert da mal eben Kalbitz vor.» Mehrere Delegierte reagierten daraufhin mit Buh-Rufen gegen Kleinwächter.