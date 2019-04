Lieferprobleme: Verband und Raffinerie sehen keine Engpässe

Über die Pipeline «Druschba» fließt rund ein Drittel der deutschen Ölimporte. Seit Mittwoch ist die Versorgung wegen Verunreinigungen im Öl unterbrochen. Wie lange reichen die Vorräte?

Berlin/Schwedt (dpa/bb) - Die russischen Öllieferungen über die «Druschba»-Pipeline sind gegenwärtig unterbrochen, doch die Versorgung mit Benzin, Diesel und Heizöl in Deutschland ist davon nach Aussage der Branche nicht berührt. «Es gibt keine Qualitäts- und Lieferprobleme», sagte ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV) am Freitag in Berlin. Es gebe ausreichend Reserven in den Öl- und Raffinerielagern, um die Lieferunterbrechung zu überbrücken. Über die Pipeline fließt rund ein Drittel der deutschen Ölimporte.