Regen und Abkühlung in Sicht für Berlin und Brandenburg

Nach einem sonnigen Vormittag sind ab Freitagnachmittag in Berlin und Brandenburg Regenwolken in Sicht. «Die werden zumindest dafür sorgen, dass die Erde oberflächlich nass wird und die Waldbrandgefahr reduziert wird», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts. Am Abend könnte es örtlich auch Starkregen und Sturmböen geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen laut dem Wetterdienst in der Region erneut bei Werten um die 27 Grad. In der Nacht zu Samstag soll es dann regnen und die Temperaturen auf Werte zwischen 11 und 8 Grad zurückgehen.

