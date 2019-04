Müll in Parks: Strafen schrecken kaum ab

Weggeworfene Pappbecher und ausgespuckte Kaugummis verschmutzen die Umwelt. Für die Verursacher kann das teuer werden. Aber auch hohe Geldstrafen entfalten anscheinend nur geringe Wirkung.

In Cottbus werden bis zu 500 Euro fällig, wenn Müll einfach auf die Straße fliege, sagte Stadtsprecher Jan Gloßmann. Trotzdem nehme die illegale Entsorgung zu. Diesbezügliche Zahlen würden jedoch nicht erfasst. In Potsdam werden bis zu 1000 Euro bei Verstößen gefordert.

Müll ist in vielen Kommunen ein ärgerliches Thema. «Die Leute beschweren sich über wilde Müllablagerungen, zum Beispiel neben Altglas- oder Altkleidercontainern, volle Müllsäcke oder illegalen Sperrmüll. Für die Kommunen ist die Beseitigung der wilden Ablagerungen mit erheblichem Aufwand verbunden», sagte Jens Graf vom Städte und Gemeindebund. Allein in Brandenburg an der Havel und in der Gemeinde Hoppegarten beträfen ein Drittel der Online-Beschwerden von Bürgern nur das Thema Müll.